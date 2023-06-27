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Сегодня, 17:09

В тренерский штаб «Амура» вошли Атюшов и Басов

Ана Горшкова
Корреспондент
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В штаб главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова вошли два специалиста, сообщает пресс-служба клуба.

Виталий Атюшов займет должность тренера защитников, а Станислав Басов продолжит исполнять функции видеотренера.

Атюшов тренерскую карьеру начал в 2021 году в «Сибири», где и проработал в должности помощника Мартемьянова до конца прошлого сезона.

Басов в 2014 году начал тренерскую карьеру, став видеотренером «Амура». Сезон-2015/16 он провел на должности тренера-методиста МХК «Амурские Тигры». После этого вновь вернулся в тренерский штаб главной команды на должность видеотренера.

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Источник: ХК Амур
Виталий Атюшов
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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