В тренерский штаб «Амура» вошли Атюшов и Басов

В штаб главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова вошли два специалиста, сообщает пресс-служба клуба.

Виталий Атюшов займет должность тренера защитников, а Станислав Басов продолжит исполнять функции видеотренера.

Атюшов тренерскую карьеру начал в 2021 году в «Сибири», где и проработал в должности помощника Мартемьянова до конца прошлого сезона.

Басов в 2014 году начал тренерскую карьеру, став видеотренером «Амура». Сезон-2015/16 он провел на должности тренера-методиста МХК «Амурские Тигры». После этого вновь вернулся в тренерский штаб главной команды на должность видеотренера.