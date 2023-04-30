Спортдир «Адмирала» Аверкин — о Шулаке: «Если с «Авангардом» не срастется, мы будем ждать его»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» высказался о ситуации с легионерами в команде.

— Реально ли сохранить Либора Шулака в команде или это вопрос, который не обсуждается?

— Шулак становится неограниченно свободным агентом. Мы общались с Либором и сделали ему предложение. Но он хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Все говорят, что он окажется в «Авангарде». Мы узнаем об этом только после 30 апреля. Мы в любом случае ждем Либора. Если с «Авангардом» не срастется, мы будем ждать его. Предложение уже сделано.

— Это предложение — на уровне зарплаты Серебрякова? Или выше?

— Сделано адекватное предложение по рынку. Естественно, никто не принижает его достоинств. Все по рынку.

— Какая позиция «Адмирала» по легионерам? Полностью заполните заявку из трех иностранцев?

— Сейчас подписан защитник Колби Уильямс, который продлил соглашение с нами на один год. Есть две легионерские позиции. Скорее всего, это будут нападающие. Ищем, изучаем рынок. Если на рынке появился Шулак и он захочет продолжить карьеру у нас, то, конечно, мы его возьмем.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

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