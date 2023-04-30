Сегодня, 12:30
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» высказался о ситуации с легионерами в команде.
— Реально ли сохранить Либора Шулака в команде или это вопрос, который не обсуждается?
— Шулак становится неограниченно свободным агентом. Мы общались с Либором и сделали ему предложение. Но он хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Все говорят, что он окажется в «Авангарде». Мы узнаем об этом только после 30 апреля. Мы в любом случае ждем Либора. Если с «Авангардом» не срастется, мы будем ждать его. Предложение уже сделано.
— Это предложение — на уровне зарплаты Серебрякова? Или выше?
— Сделано адекватное предложение по рынку. Естественно, никто не принижает его достоинств. Все по рынку.
— Какая позиция «Адмирала» по легионерам? Полностью заполните заявку из трех иностранцев?
— Сейчас подписан защитник Колби Уильямс, который продлил соглашение с нами на один год. Есть две легионерские позиции. Скорее всего, это будут нападающие. Ищем, изучаем рынок. Если на рынке появился Шулак и он захочет продолжить карьеру у нас, то, конечно, мы его возьмем.