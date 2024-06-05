Епанчинцев — о Гребенкине: «Одаренный мальчик практически без слабых мест»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью «СЭ» вспомнил период работы с нападающим «Торонто» Никитой Гребенкиным в хабаровском «Амуре».

— За счет чего при вас в Хабаровске произошел такой всплеск у Гребенкина, Дубакина и Лихачева?

— Тот же Гребенкин — очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать. Плюс он физически очень крепкий. В случае с такими парнями всегда важно дать шанс и игровое время, чтобы они поверили в себя.

Не буду отдельно останавливаться на сильных сторонах каждого. Главное, что парни дали результат и в дальнейшем будут раскрывать себя. Думаю, что в конечном счете от тренерского штаба зависит только 30% успеха. Все остальное — это они сами.

— Поддерживаете решение Гребенкина уехать в «Торонто»?

— Это его решение. Не могу ничего сказать. Как тренеру мне бы не хотелось, чтобы такой хоккеист покинул мою команду. Но как игрока я его прекрасно понимаю, — сказал Епанчинцев «СЭ».

Гребенкин подписал трехлетний контракт с «Торонто» в конце апреля. Перед этим контракт с 21-летним нападающим расторг «Металлург».

В сезоне-2023/24 Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.

Полностью интервью Вадима Епанчинцева читайте на сайте «СЭ».