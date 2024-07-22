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Сегодня, 17:00

Вадим Шипачев: «Иди, трусы мои повози, поймешь, что не только деньги получаешь, там и пендюли тоже»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он отреагировал на критику своей игры в решающих матчах.

— Почему все говорят, что ты в плей-офф плохо играешь?

— Не знаю. Ну пусть посмотрят статистику. Ты ведь играешь против одной и той же команды четыре игры. Тем более это игры не с какими-то там любителями, соперник разбирает наши действия. Иногда выпускают кого-то конкретно под твое звено, не дают ничего тебе сделать. Про Макдэвида тоже говорят, что он плохо играет, чего уж мне расстраиваться.

— Макдэвид талантливее тебя?

— Он скоростной. «Ак Барсу» бы пригодился.

— Ты хочешь сказать, мол, не я один играю, чего ко мне лезете?

— Нет, мне платят зарплату, ко мне есть требования. Я должен зарплату отрабатывать. Просто есть статистика плей-офф. Сколько игр я сыграл, сколько набрал очков. Покажи, сколько игроков лучше меня. Два кубка я выиграл, наверное, чуть-чуть свою лепту внес. Просто людям надо объяснить. Но есть люди со своим мнением, и их не переубедить.

— Ты играл финал с ЦСКА с травмой. Расскажи об этом.

— Миллион раз тебе уже рассказывал. Зачем об этом еще раз говорить? У каждого свои травмы. Если кто-то может играть в плей-офф, он играет. Если ты понимаешь, что кто-то может играть чисто теоретически, а он не играет, то в команде такой человек вряд ли надолго задержится.

— Еще ты как-то нагрубил журналисту в раздевалке.

— Я потом извинился. Это был мой фол.

— Было ли такое, что ты лично устраивал собрания в команде?

— И в «Динамо» было, и в «Ак Барсе». Собирались, когда были провальные игры. У всех есть право голоса. Банальные слова, мол, ребята, это позор. Когда условному «Адмиралу» 0:1 проигрываем, «Куньлуню». Команды, где зрители думают, что мы им нащелкаем, а мы по носу получили. Понятно, что после таких игр все недовольны. Тренер разносит в раздевалке.

— Болельщики иногда говорят, что ты равнодушен. Так ли это?

— Мне, наверное, надо лицо раскрасить, как в американском футболе? Мол, я такой заряженный вышел. Но такого вы не увидите, перед играми я всегда спокоен. Думаете, нам приятно проигрывать? Мы выходим радовать болельщиков, себя, семьи свои. У меня дочки плачут, когда мы проигрываем. И когда говорят, что в команде выкладываются два-три человека, а вот этот вот возит трусы... Ну иди, трусы мои возьми, повози, поймешь, что не только деньги получаешь, там и пендюли тоже, причем прилично.

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
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