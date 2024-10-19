Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по матчам в лиге

Сегодня, 17:20
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев проводит 1002-й матч в FONBET Чемпионате КХЛ. Он вышел на лед в игре против «Нефтехимика».
37-летний хоккеист установил новый рекорд КХЛ по матчам в лиге. Ранее лучшим был Евгений Бирюков (1001).
На данный момент Шипачев набрал 927 (291+636) очков за 1001 матч в лиге с учетом плей-офф.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12