Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по матчам в лиге

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев проводит 1002-й матч в FONBET Чемпионате КХЛ. Он вышел на лед в игре против «Нефтехимика».

37-летний хоккеист установил новый рекорд КХЛ по матчам в лиге. Ранее лучшим был Евгений Бирюков (1001).

На данный момент Шипачев набрал 927 (291+636) очков за 1001 матч в лиге с учетом плей-офф.