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Сегодня, 20:10

Шипачев о первых мыслях про рекорд: «В мой первый сезон в Казани кто-то написал — осталось 100 очков»

Руслан Минаев
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал свой рекорд по количеству очков в истории КХЛ.

«Не помню, когда впервые об этом зашла речь. По-моему, в мой первый сезон в Казани. Тогда кто-то написал, что вот — осталось 100 очков до Мозякина. Эту тему подняли журналисты и стали постепенно раскручивать. Прошел сезон, и стало понятно, что на следующий год можно уже побить рекорд. Если сильно постараться. И с прошлого сезона пресса стала регулярно подкидывать информацию, сколько осталось до Сергея», — цитирует форварда пресс-служба КХЛ.

Шипачев набрал 929 (291+638) очков обошел Сергея Мозякина — 928 (419+509) очков — в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Источник: КХЛ
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)

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