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Сегодня, 20:16

Вадим Шипачев стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 900 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев добрался до отметки в 900 очков за в КХЛ, сообщает пресс-служба казанцев.

36-летний форвард забросил шайбу в ворота московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, сделав счет 3:0.

Это результативное действие стало для него 900-м за карьеру в КХЛ. Он — единственный действующий хоккеист лиги, который добрался до этой отметки. Теперь Шипачева опережает только Сергей Мозякин. На счету экс-нападающего ЦСКА, «Атланта» и «Металлурга» 928 (419+509) очков.

Шипачев играет за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он выступал за «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:

1. Мозякин Сергей — 928 (419+509) очков в 842 играх.

2. Шипачев Вадим — 900 (285+615) очков в 948 играх.

Источник: ХК «Ак Барс»
Вадим Шипачев
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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