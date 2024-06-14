Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:35

Шипачев об «Ак Барсе»: «Шансов остаться в Казани не было»

Шипачев заявил, что ему неприятно то, как с ним поступил «Ак Барс»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что ему неприятно то, как с ним поступил «Ак Барс», решивший разорвать действующий трехлетний контракт.

— Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?

— Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.

— У вас же запрет на обмен.

— На обмен — запрет. Но никому неизвестно, кто бы меня взял с драфта отказов. В принципе, я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.

— Вы так с Анваром Гатиятулиным и не поговорили?

— Ни разу.

— Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.

— Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите. Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.

Вадим Шипачев. «Неприятно, что случилось в Казани». Шипачев — о переходе в минское «Динамо»

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
0
Читайте также
«Эдмонтон» проигрывает «Флориде» в финале Кубка Стэнли со счетом 0-3
Евро-2024 стартует в пятницу матчем Германия — Шотландия
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Шипачев рассказал, почему перешел в минское «Динамо»

Шипачев о том, что он не скоростной игрок: «В хоккее много решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации»