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Сегодня, 21:50

Шипачев о том, что он не скоростной игрок: «В хоккее много решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации»

Шипачев заявил, что не считает проблемой то, что не является быстрым игроком
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает проблемой то, что не является быстрым игроком.

— Некоторые считают, что вы едете в Минск, чтобы побить рекорд по результативности.

— Рекорды приятны, но для меня не эта главная цель. Я люблю хоккей, люблю свою работу и мне важно, чтобы побеждала команда. Вообще думаю, что в следующем сезоне у минского «Динамо» есть все шансы выступить достойно. Плюс, насколько я знаю, там всегда на домашних матчах полные трибуны. Это тоже важно.

— И все пишут, что вы очень медленный.

— Знаете, что когда я играл в Белгороде, то меня тоже называли очень медленным. Что тут сказать? Быстрей шайбы никто еще не научился кататься. В хоккее много решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации. Я видел статистику по скорости. На последнем месте в «Ак Барсе» был Дмитрий Яшкин, а я предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял.

— В Казани многие считают, что в плей-офф вы теряетесь.

— Посмотрите на мою статистику в плей-офф. По-моему там достойные цифры.

Вадим Шипачев. «Неприятно, что случилось в Казани». Шипачев — о переходе в минское «Динамо»

14 июня «Ак Барс» обменял Шипачева в минское «Динамо». В обмен на 37-летнего форварда казанский клуб получит денежную компенсацию.

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
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