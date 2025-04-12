Каменский — об играх КХЛ и НХЛ: «Идут переговоры, чтобы эти матчи состоялись»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении матчей против НХЛ.

«Формат будет определяться. Я пока ничего не могу сказать. Идут переговоры, чтобы эти матчи состоялись. Формат будет решаться во время переговоров. Пока непонятно. Конечно, хотелось бы, чтобы лучшие игроки приняли участие. Возможен ли такой матч в 2025 году? Не могу думать, гадать. Идет работа, которую, наверное, потом официально объявят. Место проведения? Это же все согласовывается. Идет разговор, возможно это провести, невозможно, и как сделать так, чтобы всем было комфортно. Вот и все. Пока конкретика какая. Сначала надо добиться общего знаменателя, чтобы говорить: где, что и как», — сказал Каменский «СЭ».

В пятницу, 11 апреля, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ.