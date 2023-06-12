Каменский — о вратаре Федотове: «Думаю, в КХЛ и ЦСКА ему будет лучше»

Бывший советский и российский хоккеист Валерий Каменский отреагировал на информацию о скором окончании срока службы вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Я знаю, что Иван хочет и умеет играть — это самое главное. Он всегда это доказывал. И то, что он пропустил год, не страшно, из-за травм и больше пропускают и снова возвращаются в спорт, и выступают на самом высоком уровне. Все будет зависеть от него. А за кого он будет играть, это уже у него нужно спрашивать. Пишут, что за ЦСКА, конечно. Но ему еще нужно будет вернуться на высокий уровень. Думаю, в КХЛ и ЦСКА ему будет лучше», — сказал Каменский Metaratings.ru.

1 июля 2022-го 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.