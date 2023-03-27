Каменский: «Мы должны поблагодарить Кошечкина за такую карьеру»

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин завершил карьеру.

«Кошечкин — игрок высокого уровня. У него была блестящая карьера в российском хоккее и на международной арене, он стал чемпионом мира и Олимпийских игр. Мы должны поблагодарить его за такую карьеру», — сказал Каменский «СЭ».

Сегодня, 27 марта, в интервью «СЭ» Кошечкин объявил о завершении карьеры.

40-летний голкипер выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

(Валерия Яшвили)