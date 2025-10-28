Видео
28 октября, 22:25

Каменский — о победе «Спартака» над ЦСКА: «Игра заслуживает аплодисментов»

Александр Абустин
корреспондент

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Матч получился боевым, классным для болельщиков. Игра заслуживает аплодисментов. Все ребята бились, втыкались, отдавались игре. В таких встречах проверяется характер команды. Побольше бы таких матчей для лиги. Такие игры должны украшать наш хоккей», — сказал Каменский «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке.

6

  • Hellraiser

    Эх , Камен, а ведь бывший хоккеист ЦСКА (1986-91), а в спартачи подался.

    30.10.2025

  • Palacios

    Вы ЦКГ и вы - Антоны!

    29.10.2025

  • Palacios

    Продолжай также не вынимать изо рта, старая падаль. Ты сам пришел и навалил своего вонючего навоза, посему и не скули. Знай, паршник, свою парашу ты будешь хавать и отвечать сам коли будешь заходить с говном за пазухой, длбб :sweat_smile:

    29.10.2025

  • Павел Леонидович

    смешно) убогим опять повезло, так как игорек опять за свое... мда

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    дырявый рагуль паласриос пришел - и навалил огромную кучу. рожденный в хлеве везде ведет себя,как в хлеву. дб :sweat_smile:

    28.10.2025

  • Palacios

    Сейчас придет старая и трухлявая грымза Спринт и всё опровергнет ) Лошара доминошная гг

    28.10.2025

