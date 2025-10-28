28 октября, 22:25
Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Матч получился боевым, классным для болельщиков. Игра заслуживает аплодисментов. Все ребята бились, втыкались, отдавались игре. В таких встречах проверяется характер команды. Побольше бы таких матчей для лиги. Такие игры должны украшать наш хоккей», — сказал Каменский «СЭ».
«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке.
