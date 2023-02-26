0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:16

Каменский — о непопадании «Спартака» в плей-офф КХЛ: «Не знаю, с чем это связано, — надо спрашивать у руководства»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Советник председателя наблюдательного совета «Спартак» Валерий Каменский высказался о непопадании красно-белых в плей-офф Кубка Гагарина.

«Команда не попала в плей-офф, потому что не набрала определенное количество очков. Я не знаю, с чем это связано, — это надо спрашивать у руководства команды. Руководство будет решать, что делать дальше. Сейчас закончится сезон, рассмотрят все ошибки, проанализируют. И руководство клуба уже будут принимать какие-то решения. Как это делается везде в цивилизованных командах», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

«Спартак» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за шесть лет. В текущем сезоне регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ красно-белые заняли 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 67 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ne-znayu-s-chem-svyazano-nepopadanie-spartaka-v-plei-off-rukovodstvo-reshit-231149/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Валерий Каменский
3
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кравец — о жесте Радулова: «А что, он когда-то по-другому делал?»

Главный тренер «Спартака» Заварухин: «Оценку нашей игре будет давать руководство»