Валерий Ничушкин поздравил «Трактор» с юбилеем

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поздравил «Трактор» с юбилеем. Российский форвард является воспитанником челябинской команды.

27 декабря «Трактор» отметил 75-летие со дня основания клуба.

«Хочу поздравить свой любимый клуб «Трактор» с юбилеем, с 75-летием. Очень рад, что являюсь маленькой частичкой его большой истории. Хочется пожелать клубу дальнейших свершений, побольше ярких побед. Поздравляю!» — приводит слова Ничушкина «РБ Спорт».

27-летний нападающий дебютировал в составе «Трактора» в 2012 году. Вместе с челябинской командой он стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона-2012/13.