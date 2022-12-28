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КХЛ

Сегодня, 16:08

Валерий Ничушкин поздравил «Трактор» с юбилеем

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поздравил «Трактор» с юбилеем. Российский форвард является воспитанником челябинской команды.

27 декабря «Трактор» отметил 75-летие со дня основания клуба.

«Хочу поздравить свой любимый клуб «Трактор» с юбилеем, с 75-летием. Очень рад, что являюсь маленькой частичкой его большой истории. Хочется пожелать клубу дальнейших свершений, побольше ярких побед. Поздравляю!» — приводит слова Ничушкина «РБ Спорт».

27-летний нападающий дебютировал в составе «Трактора» в 2012 году. Вместе с челябинской командой он стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона-2012/13.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nichushkin-pozdravlyayu-traktor-s-yubileem-rad-chto-yavlyayus-malen-koj-chastichkoj-ego-bol-shoj-istorii/
Валерий Ничушкин
КХЛ
ХК Трактор
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