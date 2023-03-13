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Сегодня, 19:29

Варицкий заявил, что «Витязь» остается на следующий год в Балашихе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, где команда будет проводить свои домашние матчи в следующем сезоне.

«Благодарю город Балашиху в лице его главы за то, что предоставили нам такую возможность. Условиями мы довольны. В Балашихе много команд выигрывали финалы Кубка Гагарина. Счастливое место, да и мы здесь выполнили свою задачу, хотя давно не выходили в плей-офф. Болельщики стали своими. Мы стали показывать неплохую игру, а люди всегда оценивают то, как она выступает. Соответственно, идет заполняемость трибун. Пока у нас ничего не меняется. На следующий год команда остается в Балашихе. Дворец Подольска требует больших вложений и ремонта, чтобы соответствовать регламенту. Улучшилась ли там ситуация за этот год? Я не знаю. Мы находимся в Балашихе, у нас здесь долгосрочный договор. Из Подольска к нам никто не обращался», — приводит слова Варицкого «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-varitskij-vityaz-ostaetsya-na-sleduyushhij-god-v-balashihe-iz-podol-ska-k-nam-nikto-ne-obrashhalsya/
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