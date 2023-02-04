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Сегодня, 02:57

Вароне — о реализации большинства «Спартаком»: «То ли клюшки недостаточно плотные, то ли еще что»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Филип Вароне прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам нужно было сконцентрироваться на правильных деталях нашей игры. Нужно обратить внимание на атаку. Мы не использовали свои моменты в первом периоде. Мы должны выигрывать в единоборствах, играть в тело и грузить шайбу на ворота. Это простые вещи, которые нужны в игре. У нас были сегодня шансы забить в большинстве, но кажется, что-то ли клюшки недостаточно плотные, то ли еще что. В любом случае, нужно забивать.

Поддержка болельщиков? Она была великолепной. Мы должны были показать для наших болельщиков лучшую игру, потому что они этого заслуживают. Каждый из нас должен показывать лучшее из того, на что он способен. Необходимо биться друг за друга. Как выправить текущую ситуацию? Нужно просто забивать больше соперника. Неважно, как. Это единственный способ победить", — цитирует «РБ Спорт» Вароне.

«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/filip-varone-spartak-dolzhen-by-l-pokazat-luchshuyu-igru-dlya-bolel-shhikov-oni-e-togo-zasluzhivayut/
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