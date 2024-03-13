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13 марта, 20:21

Василевский — о вылете «Салавата»: «Каждый матч верили, что можем выиграть, выкладывались на 200 процентов»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал поражение команды в первом раунде плей-офф КХЛ от «Трактора».

«Тяжело писать этот пост, потому что эмоций сейчас нет. Скажу честно, у нас не было ни одного равнодушного человека. Мы вместе бились до конца. Каждый матч верили, что можем выиграть, давили, выкладывались на 200 процентов. Но выиграть не удалось. Вдвойне обидно проигрывать вот так каждый матч в одну шайбу, когда победа была так близка.

Хочу поблагодарить болельщиков за этот сезон. Полные трибуны почти на каждом матче. Очень приятно провести первый год после возвращения в родной клуб в такой атмосфере. Очень хотели порадовать вас, но к сожалению, это спорт и кто-то должен был проиграть.

Спасибо всем парням за этот сезон, мы были одним единым кулаком. Надеюсь, что все хорошее нас ждет в ближайшем будущем. Даже такие трудности — это опыт. Опыт, который сделает нас сильнее. Нужно правильно ко всему подойти, сделать выводы и работать еще больше", — написал Василевский в своем телеграм-канале.

«Салават Юлаев» в первом раунде уступил «Трактору» со счетом 2-4 в серии.

В текущем сезоне Василевский провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (4+5) очков. В шести играх плей-офф защитник отметился результативной передачей.

Источник: https://t.me/vasilevskiy_93/102
Алексей Василевский
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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