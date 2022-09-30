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Сегодня, 02:11

Василевский назвал детской свою ошибку в матче с «Ак Барсом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая команда нам противостояла. В первом периоде почти не давали шансов сопернику, и Бобков нас здорово выручил. Во втором периоде после моей грубой ошибки, за которую извиняюсь перед партнерами, дали глоток свежего воздуха, дали почувствовать игру, хорошо, что не так много времени оставалось. Как на площадке виделся момент с ошибкой? Это доли секунды, хоккей — быстрая игра. Отдал поперечный пас через пятак, которые учат в детской школе не отдавать. Дети, не давайте таких диагоналей, чтобы таких голов не было! Хорошо, что довели матч до победы», — цитирует пресс-служба лиги Василевского.

«Автомобилист» с 19-ю очками в 12 матчах лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и идет на 5-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/29/502987.html
Алексей Василевский
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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