Василевский считает, что в КХЛ нескоро появятся тренеры-женщины

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский предположил, можно ли будет в ближайшем будущем увидеть женщину в качестве помощника главного тренера команды КХЛ.

«Пока это сложно представить. Думаю, что в ближайшее время мы не увидим женщин в тренерском штабе КХЛ, потому что тренеров женского пола у нас мало», — цитирует Василевского ТАСС.

В этом сезоне в НХЛ дебютировала первая в истории женщина-тренер. 32-летняя Джессика Кэмпбелл провела матч регулярного чемпионата (с «Сент-Луисом» в ночь на 9 октября) в качестве полноценного члена тренерского штаба.