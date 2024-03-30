Филяев рассказал, как тренер Питерс сам себя оштрафовал на 20 тысяч рублей

Нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера команды Билла Питерса.

«Когда я забил «Витязю» свой первый гол в КХЛ он не поздравил меня после этого. Мы выиграли, все хорошо. Потом он вызывает меня к себе и говорит, мол, сколько ты мне дашь штраф? Я говорю: «За что?» Он: «Я тебя не поздравил с первым голом, выпиши мне штраф». А я и не знаю. И он выписал себе штраф на какую-то сумму и сдал это в командную кассу!

Удивило меня. Вроде такая мелочь, по сути. Но прикольная история! Огромные деньги или небольшие? Не знаю, думаю, тысяч 20. Это хорошие деньги. Или даже 25 тысяч, я уже не помню», — цитирует Metaratings.by Филяева.

Питерс возглавил «Автомобилист» в сезоне-2020/21. Под его руководством клуб вышел в плей-офф, где уступил в первом раунде омскому «Авангарду» (1-4 в серии).