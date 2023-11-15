Глотов — об игре с «Ак Барсом»: «Знал, что забью, внутреннее чутье было»

Нападающий СКА Василий Глотов в интервью поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24, в котором стал автором двух заброшенных шайб.

«Мы начали очень хорошо, первые два периода. Потом, когда мы вышли вперед, тяжело было сохранить это. «Ак Барс» поддавил где надо и забил. Я подумал, что начинается интересная игра. Все спокойно было, эмоции суперские. У меня было внутреннее ощущение, как будто было предначертано, что ждали такую игру. Третий период, ничейный счет — издалека было похоже на игру плей-офф. Классно был, мы были готовы забрать свои два очка. Сегодня знал, что забью. Прям внутреннее было чутье», — приводит слова форварда Metaratings.ru.

СКА в сезоне-2023/24 после 29 игр набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» — 5-й на «Востоке» с 38 очками в 30 играх.

26-летний Глотов провел в этом сезоне 23 матча и набрал 10 (7+3) очков.