Глотов: «Возвращаться домой при счете 3-1 — это то, что нас всех устраивает»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Прошлая игра нам не удалась. Но мы на нее обращали гораздо меньше внимания, чем пресса, особенно на счет. Все равно вели 2-1 в серии и прекрасно понимали, что нужно выйти, выдержать натиск трибун и соперников в первом периоде. Возвращаться домой при счете 3-1 — это то, что нас всех устраивает. Это была главная задача», — цитирует пресс-служба лиги Глотова.

Также он рассказал, как ему удалось поучаствовать во втором голе своей команды.

«Я решил рискнуть в эпизоде со вторым голом. Так получилось, что Бадди Робинсон был перед воротами, а Андрей Светлаков рядом. Я просто воспользовался, проехал вокруг ворот», — добавил Глотов.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье 20 апреля, в Челябинске. Начало в 14:00 по московскому времени.