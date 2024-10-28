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Глотов — о 100 очках за СКА: «Я благодарен за доверие со стороны штаба»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал то, что набрал 101 очко за питерский клуб.

28 октября Глотов набрал 2 (1+1) очка в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:3).

— Я думаю, это в моменте, может быть, не так замечается. Больше спустя какое-то время анализируется, особенно в летний период. Я, во-первых, благодарен за доверие со стороны штаба, потому что без доверия я не выхожу на поле и, соответственно, ничего не могу. Во-вторых, у меня прекрасные партнеры. Невероятно много происходит из-за химии между партнерами и их действиями. Иногда они не отмечаются в результатах, но много работы происходит. Наверное, это говорит о том, что я уже какое-то определенное время провел в клубе. Мне очень приятно, что клуб мне доверяет, — сказал Глотов после матча.

СКА одержал 7-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 7-й строчке «Востока».

Василий Глотов
ХК СКА

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