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Сегодня, 14:45

Василий Глотов: «Не придал огромного значения интересу «Питтсбурга»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от обмена из СКА в челябинский клуб накануне дедлайна.

— Как воспринял переход в «Трактор»?

— Нормально, профессионально подошел к этому. Понимаю, что это может с любым произойти. Я не исключение. Просто позвонили, попросили спуститься, поговорить. Пообщались с Романом Борисовичем Ротенбергом, все нормально.

— Удивился?

— Да. Не мог в это поверить, когда мне позвонили. Думал: обалдеть! Потом воспринял как должное.

— Ты уже был старожилом СКА. Насколько тяжело уезжать?

— Ко всему персоналу, ко всей команде, к городу — ко всем привык. Меня очень порадовала реакция всех, кто мне звонил. Я был польщен.

— Следил за матчами «Трактора»?

— Помню, когда они приезжали в Питер, я обалдел от организованности команды. Много месяцев не видел их игру, буду впитывать, как губка. Видно, что игра команды отличается от того, что было в прошлом году.

— Как отнесся к новости об интересе «Питтсбурга»?

— Воспринял нормально, но не придал огромного значения. Каждую игру могут звонить, могут писать. Но это не дает гарантий, ничего вообще не значит. Надо будет думать в конце сезона по поводу отъезда. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина.

Василий Глотов. «Депрессия — это не от сильного разума». Интервью Василия Глотова — об обмене из СКА и многом другом
Василий Глотов
ХК СКА
ХК Трактор
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