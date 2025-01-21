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Сегодня, 15:00

Василий Глотов: «Кузнецов юморной, постоянно шутит»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хокекисты Евгений Кузнецов и Василий Глотов
Евгений Кузнецов и Василий Глотов.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал об игре в одной команде с форвардом СКА Евгением Кузнецовым.

— Чем тебя удивил Евгений Кузнецов?

— Женя Кузнецов — очень смешной парень. Он мой сосед по всем раздевалкам: я его наслушался уже с первых дней. Он очень юморной, постоянно шутит. Видно, что играл на очень высоком уровне много лет. По мелким деталям заметно, как он подходит к матчам. Стараешься у него учиться постоянно. Думаю, что в любом возрасте можно научиться новому.

— Разыгрывал тебя как-то?

— Он Марата Хайруллина любит разыгрывать. С ним мы поставили границы, что друг друга не трогаем. Любит Марату во время дневного сна крикнуть, чтоб он проснулся. Он юморист — с нуля может любую шутку придумать. Женя — импровизатор.

Василий Глотов. «Депрессия — это не от сильного разума». Интервью Василия Глотова — об обмене из СКА и многом другом
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Василий Глотов
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
ХК Трактор
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