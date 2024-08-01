Василий Каменев: «Пользу Кузнецов СКА принесет»

Бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев прокомментировал переход в СКА нападающего Евгения Кузнецова.

«То, что СКА приобрел такого игрока, — большое дело для клуба. Прежде всего, Кузнецов — хороший игрок, имя в мировом хоккее. Роман Борисович — молодец. Пользу Кузнецов СКА принесет. Еще Никита Зайцев из НХЛ пришел в СКА. Наши ребята потянулись домой. Хочется верить, что они тут будут играть на том же уровне, на каком играли за океаном. Будут держать себя в тонусе. Болельщикам интересно посмотреть, сравнить: вот наши игроки — а вот пришел из НХЛ топовый хоккеист. В чем разница? Большая ли она?

В Петербурге на матчах СКА всегда «ломится» стадион. Тем более что сейчас команда вернется из «СКА Арены», где нет условий для проведения матчей КХЛ, в Ледовый дворец. Я думаю, там будут аншлаги, и мне снова начнут звонить знакомые, приятели с вопросом: как достать билетик? Кузнецов — техничный, оригинальный игрок, показывает то, за что мы любим хоккей. Будет праздновать голы «птичкой», своим знаменитым способом. Это часть шоу, запоминается, привлекает внимание. Главное, чтобы он забрасывал шайбы и помогал СКА побеждать», — цитирует «РБ Спорт» Каменева.