Каменев: «Расцениваю шансы СКА пройти ЦСКА как 60 на 40»

Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев оценил шансы СКА в финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ против ЦСКА.

«Расцениваю шансы СКА пройти ЦСКА как 60 на 40. Если говорить конкретно, то при прочих равных, фактором Х в пользу питерцев может стать возвращение восстановившегося от травмы и готового играть в полную силу Дмитрия Яшкина», — приводит «Спорт День За Днем» слова Каменева.

Также он ответил на вопрос, какие игровые нюансы могут стать решающими в армейском дерби.

«Не буду оригинален, в плей-офф важнейшее значение имеет игра в неравных составах — большинстве и меньшинстве. СКА необходимо избавиться от проблемы, возникшей в серии с «Торпедо», где команда пропустила много шайб, играя в большинстве. Защитники должны перестать заигрываться на синей линии, совершая грубейшие ошибки, позволяющие соперникам создавать голевые моменты у ворот Николаева. Не забудем и об умении играть по счету, несмотря на творческий потенциал хоккеистов и огромное желание атаковать», — добавил специалист.

Первый матч серии ЦСКА — СКА пройдет в Санкт-Петербурге 2 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.