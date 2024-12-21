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21 декабря, 23:42

Василий Каменев: «Кузнецов отдает передачи, которых никто не ждет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард СКА Василий Каменев в беседе отметил игру за армейский клуб Евгения Кузнецова.

21 декабря СКА обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Кузнецов отдал одну голевую передачу, всего на его счету 33 (10+23) очка.

«Кузнецов не забивает по три шайбы в матче, чего, может, многие ждали, но свои очки набирает. Сделал «ассист-покер» в матче с «Торпедо». И вообще отвлекает на себя внимание соперников, создавая возможности для партнеров. Передачи отдает такие, которых никто не ждет. Вспомните их гол с Глотовым: через клюшку соперника с неудобной руки прямо в крюк партнера. Это большой мастер! На мой взгляд, Кузнецов близок к оптимальной форме, а к плей-офф будет еще сильнее», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Владислав Каменев
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
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