Василий Каменев: «Кузнецов отдает передачи, которых никто не ждет»

Бывший форвард СКА Василий Каменев в беседе отметил игру за армейский клуб Евгения Кузнецова.

21 декабря СКА обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Кузнецов отдал одну голевую передачу, всего на его счету 33 (10+23) очка.

«Кузнецов не забивает по три шайбы в матче, чего, может, многие ждали, но свои очки набирает. Сделал «ассист-покер» в матче с «Торпедо». И вообще отвлекает на себя внимание соперников, создавая возможности для партнеров. Передачи отдает такие, которых никто не ждет. Вспомните их гол с Глотовым: через клюшку соперника с неудобной руки прямо в крюк партнера. Это большой мастер! На мой взгляд, Кузнецов близок к оптимальной форме, а к плей-офф будет еще сильнее», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».