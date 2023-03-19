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Сегодня, 11:29

Каменев: «СКА наказывает «Торпедо» за атакующий хоккей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший форвард СКА Василий Каменев высказался о матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ на «Западе» между питерскими армейцами и «Торпедо» (5:4).

«Мы ждали такого хоккея. В первом матче, когда СКА выиграл 2:1, команды друг друга прощупывали, а сегодня раскрылись. «Торпедо» играет в свой атакующий хоккей. Армейцы, молодцы, наказывают их за это. Потому что у нижегородцев, конечно, есть «дыры» в обороне. СКА грамотно этим воспользовался и забросил на одну шайбу больше», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

СКА ведет в серии со счетом 2-0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-ska-nakazy-vaet-torpedo-za-atakuyushhij-hokkej/
Владислав Каменев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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