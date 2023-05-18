Василий Кошечкин получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева

Бывший вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2022/23 в КХЛ.

Приз имени Сергея Гимаева, предназначенный лучшему играющему наставнику, вручил сын — Сергей Гимаев-младший.

«Для меня очень ценно получить этот приз имени Сергея Наильевича Гимаева из рук его сына, — цитирует пресс-служба КХЛ Кошечкина. — В этом голу я объявил о завершении карьеры игрока. Хотелось бы поблагодарить супругу за то, что она всегда рядом, поддерживает. Спасибо родителям за то, что привели в хоккей, переживали и заработали немало седых волос, низкий им поклон. Спасибо ребятам, с которыми я играл, всем тренерам, это было прекрасное время! Хочется поблагодарить болельщиков, я всегда чувствовал вашу поддержку».

Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. 40-летний Кошечкин 27 марта объявил о завершении своей карьеры.