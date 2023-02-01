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Сегодня, 14:35

Вайсфельд: «Двухочковая система набора очков? Кому эти гениальные мысли в голову приходят?»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Леонид Вайсфельд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» ответил на вопрос о двухочковой системе набора очков в КХЛ.

— В НХЛ все делается для того, чтобы лига стала лучше. У нас некоторые решения принимаются непонятно из каких побуждений. Двухочковая система набора очков? Кому эти гениальные мысли в голову приходят? Люди сидят и смотрят, как их конкуренты ничью катают в основное время.

Данная система действует в КХЛ, начиная с сезона-2018/19. Команда, которая одерживает победу, получает два балла. Проигравший в овертайме или по буллитам — один балл.

Осенью «СЭ» сообщал, что КХЛ может вернуться к трехочковой системе в регулярном чемпионате.

Хоккей
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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