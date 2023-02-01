Вайсфельд: «Двухочковая система набора очков? Кому эти гениальные мысли в голову приходят?»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» ответил на вопрос о двухочковой системе набора очков в КХЛ.

— В НХЛ все делается для того, чтобы лига стала лучше. У нас некоторые решения принимаются непонятно из каких побуждений. Двухочковая система набора очков? Кому эти гениальные мысли в голову приходят? Люди сидят и смотрят, как их конкуренты ничью катают в основное время.

Данная система действует в КХЛ, начиная с сезона-2018/19. Команда, которая одерживает победу, получает два балла. Проигравший в овертайме или по буллитам — один балл.

Осенью «СЭ» сообщал, что КХЛ может вернуться к трехочковой системе в регулярном чемпионате.