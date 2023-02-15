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Сегодня, 14:42

Вайсфельд и Гафуров — претенденты на пост генерального менеджера «Авангарда»

Михаил Зислис
Обозреватель
Леонид Вайсфельд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов на пост генерального менеджера «Авангарда» является телекомментатор, постоянный эксперт нашего издания Леонид Вайсфельд. Другой вариант — Максим Гафуров, работающий в нижегородском «Торпедо».

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сообщил Вайсфельд специально для «СЭ». Ранее он занимал аналогичные должности в «Ладе», «Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».

Вчера «СЭ» сообщил, что еще одним претендентом является бывший журналист нашего издания Игорь Еронко, который в настоящее время является руководителем направления молодежного резерва клубной академии «Авангарда».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Леонид Вайсфельд
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