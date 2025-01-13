Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:24

Вайсфельд — о «Торпедо»: «Редко бывает, чтобы команда дома играла так плохо»

Telegram Дзен

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о выступлениях «Торпедо» под руководством главного тренера Игоря Ларионова в этом сезоне.

«Пока у «Торпедо» явный спад, потому что в основном они сейчас проигрывают, — приводит Legalbet слова Вайсфельда. — Меня удивляет, что они дома плохо играют. Интересно, с чем это связано. Редко бывает, чтобы команда дома играла так плохо. Там и поддержка хорошая, и зрители ходят. «Торпедо» находится на своем месте в таблице, так и думал, что они будут плюс-минус на нем. Это не сенсация. Но чемпионат еще не закончен, еще многое может измениться. Рано делать выводы.

Согласен, что Ларионов ограничен в ресурсах в «Торпедо», но ограниченных в ресурсах команд много. Это не новость. По поводу работы в более статусной команде, то этот вопрос надо задавать самому Ларионову и руководителям клубов, у которых больше ресурсов. Спрогнозировать я не могу, но отвечу, что такое не исключено».

После 43 матчей FONBET Чемпионата КХЛ «Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции с 46 очками. В понедельник нижегородцы дома сыграют с «Трактором», начало — в 19:00 мск.

Источник: legalbet.ru
ХК Трактор
Леонид Вайсфельд
Читайте также
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Сегодня
Вчера
Неделя