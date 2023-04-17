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Сегодня, 19:36

Вайсфельд назвал ключевой фактор для вхождения в КХЛ еще одной команды из Казахстана

Алина Савинова
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Российский судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о предложении вице-президента Континентальной хоккейной лиги Валерия Каменского расширить количество участников турнира.

Также Каменский сообщил о желании попасть в КХЛ еще одной команды из Казахстана.

«Уровень хоккея в Казахстане в данном случае не играет никакой роли. Это вопрос денег. Если у казахстанского клуба будет серьезное финансирование, они могут собрать команду любой силы. У них же нет лимита на легионеров. А уровень хоккея в чемпионате Казахстана никак не коррелирует с возможностью включения в состав КХЛ. Здесь важны другие параметры», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

На данный момент в КХЛ помимо российских команд выступают минское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и «Барыс» из Астаны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10805372-vajsfeld-nazval-klyuchevoj-faktor-dlya-vhozhdeniya-v-khl-esche-odnogo-kluba-iz-kazahstana.html
Хоккей
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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