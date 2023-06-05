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КХЛ

Сегодня, 14:33

Вайсфельд назвал молодых российских игроков, за которыми нужно следить в следующем сезоне КХЛ

Алина Савинова
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Бывший генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд назвал молодых хоккеистов, которые в следующем сезоне способны добиться наибольшего прогресса.

«Кто из молодых российских игроков способен на существенный прогресс в следующем сезоне КХЛ? Думаю, будет интересно понаблюдать за Конюшковым, за Атанасовым. Вот за этими нижегородскими ребятами, за всей этой компанией, у них там большая группа. Другой вопрос, будут ли они все в основном составе. Кто еще? Сложно сказать, потому что могут подтянуть какого-нибудь молодого из МХЛ и он сразу начнет прогрессировать. Наверное, еще интересно посмотреть за Мичковым. Игроков много. Но никто не знает, кто и как будет развиваться», — цитирует Вайсфельда Legalbet.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ защитник Богдан Конюшков провел 64 матча за «Торпедо», в которых забил 2 гола и сделал 23 результативные передачи. В Кубке Гагарина он отметился 5 голевыми передачами в 10 играх.

Нападающий Василий Атанасов сыграл в 32 матчах за «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ, отметился 8 шайбами и 5 результативными передачами. Также на счету форварда 10 игр в плей-офф КХЛ, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Матвей Мичков отыграл 3 матча за СКА и провел 27 игр регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сочи», в которых забросил 9 шайб и сделал 11 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/vajsfeld-nazval-molodih-rossijskih-hokkeistov-za/
Хоккей
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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