Вайсфельд назвал развлекательным хоккей «Северстали»

Скаут клуба НХЛ «Питтсбург Питсбург» Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счетом 5:8.

По ходу встречи команды забросили 7 шайб за 8 минут и 3 секунды, что стало рекордом лиги.

«По СКА у меня вопросов нет после такой игры, они выиграли и выиграли. Но вот такой хоккей Череповца — не про результат. Он развлекательный, его, наверное, интересно смотреть. Но, знаете, играть и выигрывать — не синонимы. Эти слова имеют разное значение. Мне тоже интересно смотреть на «Северсталь». Такое ощущение, что они выходят играть чисто для удовольствия. Молодцы», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

«Северсталь» проиграла третий матч подряд. Подопечные Андрея Козырева за 10 матчей набрали 10 очков и располагаются на седьмом месте в таблице Западной конференции.