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Сегодня, 23:09

Вайсфельд не считает «Трактор» явным фаворитом Кубка Гагарина

Владислав Маслов
Корреспондент
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Хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах «Трактора» на Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Я бы не назвал их фаворитами, но шанс, безусловно, есть. Здесь же очень важно, чтобы все сложилось соответствующим образом, как, например, у Магнитогорска в прошлом году. Почему они не безусловные фавориты? Они же не идут, как каток, по таблице — как, например, «Локомотив». Понятно, что Ярославлю никто не гарантировал Кубок Гагарина. Скажем так, «Трактор» играет хорошо, но не выглядит настолько сильнее конкурентов по игре», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

«Трактор» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков в 48 матчах. В сезоне-2023/24 челябинская команда дошла до полуфинала плей-офф FONBET КХЛ.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Трактор
Леонид Вайсфельд
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