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Сегодня, 20:40

Вайсфельд не видит проблемы в зависимости «Салавата Юлаева» от легионеров

Владислав Маслов
Корреспондент
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Хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказал мнение о зависимости «Салавата Юлаева» от легионеров.

«Об этом многие говорят, но я не понимаю, что здесь плохого? Когда есть ярко выраженные лидеры, мне кажется, это хорошо. Понятно, что существует опасность, что кто-то, не дай Бог, травму получит. Но что плохого в том, что у команды есть очень сильные игроки? Набирают очки только против команд из нижней части таблицы? Может быть, это просто стечение обстоятельств. Нельзя сказать, что это такая закономерность ярко выраженная», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Уфимцы занимают 2-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 48 играх.

Источник: РБ Спорт
ХК Салават Юлаев
Леонид Вайсфельд
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