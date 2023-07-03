Вайсфельд объяснил, почему КХЛ не будет регистрировать контракт ЦСКА с Федотовым без одобрения «Филадельфии»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд проанализировал ситуацию с задержкой в регистрации в КХЛ контракта между московским ЦСКА и вратарем Иваном Федотовым.

«Если Федотов подписал контракт с ЦСКА, значит он хочет там играть. И он будет там играть, но только после того, как урегулирует свои взаимоотношения с «Филадельфией». Конечно, КХЛ не будет регистрировать контракт с Федотовым без одобрения «Филадельфии». Иначе начнется вакханалия. Тогда всех наших хоккеистов с действующими контрактами будут забирать в НХЛ. Того же Мичкова возьмут завтра и подпишут», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Федотов с 2021 по 2022 год играл за ЦСКА. В мае 2022-го хоккеист подписал однолетний контракт с «Филадельфией», но после этого отправился на прохождение срочной службы в армии.