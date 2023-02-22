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Сегодня, 10:51

Вайсфельд объяснил, почему клубы КХЛ не рассматривают в качестве генменеджеров иностранцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд объяснил, почему клубы КХЛ не рассматривают в качестве генменеджеров иностранцев.

«Потому что никакой иностранец не знает наш рынок игроков, специфику, язык. И если рынок можно все же со временем хоть как-то изучить, то, на мой взгляд, языковой барьер станет непреодолимой преградой. Потому что эта работа подразумевает переговоры, и переводчик тут не поможет, нужно знать язык досконально, не просто уметь объясняться на пальцах. Но это сугубо мое мнение, а быть у нас может, как известно, все что угодно, так что я не удивлюсь, если генменеджер иностранец в каком-то клубе появится», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/vaysfeld-obyasnil-pochemu-klubyi-khl-ne-rassmatrivayut-v-kachestve-genmenedzherov-inostrantsev
Хоккей
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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