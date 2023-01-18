Вайсфельд объяснил скандальное удаление Фисенко на Мичкове в матче «Сочи» — «Металлург»

Эксперт Леонид Вайсфельд в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал удаление форварда «Металлурга» Михаила Фисенко за попытку колющего удара на нападающем «Сочи» Матвее Мичкове.

— Сергею Ласькову не прилетело 300 тысяч штрафа за высказывание про судейство и колющий удар на Мичкове? В моем понимании, это стопроцентный штраф. В «Металлурге» должны быть счастливы, что им не дали «пятерку». Если вы не знаете, что такое попытка колющего удара, то я могу рассказать. Если я чуть-чуть коснулся, то это уже колющий удар. А если замахнулся на небольшом расстоянии, то это попытка колющего удара. Работай я инспектором на этой игре, и судья не дал бы удаление, я бы сказал: «Объясни свои действия». И у него бы не было шансов. Миша Фисенко меня удивил. Он проиграл матч. Он просто проиграл его. У 33-летнего игрока не выдержали нервы с 18-летним, — сказал Вайсфельд.

В матче «Сочи» — «Металлург» Мичков грамотно спровоцировал нападающего уральского клуба и остался в выигрыше. Фисенко остался недоволен тем, что ему засчитали «попытку колющего удара». По мнению игрока, ее не было.