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Сегодня, 12:59

Вайсфельд — о конфликте «Авангарда» и Бабаева: «Омский клуб переносит личные отношения на производственные»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» поделился мнением о конфликте «Авангарда» с агентом Шуми Бабаевым.

Самая главная проблема — «Авангард» переносит личные отношения на производственные. Если Шарипзянова в клубе попросили так сказать, то это одно, если сам придумал — другое. Конечно, он не прав. Шуми по сути сказал все правильно, по форме — так себя нельзя вести, просто он очень эмоционален. Но описал он ситуацию верно", — сказал Вайсфельд.

Ранее Шарипзянов публично высказался о переговорах клиентов Бабаева по новому контракту с «Авангардом». В ответ агент раскритиковал капитана омичей, сравнив его с крысой. «Авангард» подал на Бабаева жалобу в ФХР и КХЛ.

Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд

КХЛ
ХК Авангард
Леонид Вайсфельд
Шуми Бабаев
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