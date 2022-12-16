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КХЛ

Сегодня, 12:59

Вайсфельд оценил вероятность возвращения в КХЛ финских, шведских и чешских игроков

Виктория Кравченко
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, возможно ли возвращение финских, шведских и чешских игроков в КХЛ.

«Со спортивной точки зрения все прекрасно понимают, что Россию нужно вернуть. Другой вопрос, что не спортсмены инициаторы санкций, а политики. И сейчас существуют обстоятельства непреодолимой силы, с которыми спортсмены вряд ли могут что-то сделать. Полагаю, хоккеисты понимают, что потеряли большие деньги, жалеют об этом, но поделать ничего не могут. Ведь понятно, что если бы у них дома не было таких репрессий со стороны федераций, такого давления общественного мнения, то они остались бы в КХЛ», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

Большая часть легионеров КХЛ покинула российские клубы из-за ситуации на Украине.

Источник: https://betonmobile.ru/vaysfeld-obyasnil-pochemu-v-khl-vryad-li-stanut-pereplachivat-legioneram-prosto-za-inostrannyiy-pasport
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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