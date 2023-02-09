Вайсфельд: «Плотность в Восточной конференции не связана с двухочковой системой»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением плотности в Восточной конференции.

«Не разделяю точку зрения, что плотность в таблице Восточной конференции связана с двухочковой системой начисления очков за победу. Считаю, это случилось потому, что уровень команд подравнялся. А если бы кто-то действительно играл очень плохо или очень хорошо, было бы совершенно без разницы, три очка дают за победу или два. Посмотрите на таблицу Западной конференции, там же есть и явный лидер, и явный аутсайдер.

Если при трехочковой системе ты знаешь, что на кону в каждом матче три очка, то сейчас в розыгрыше появляется лишнее очко. Со спортивной точки зрения это просто нечестно, поэтому, на мой взгляд, такая система подсчета несправедлива. И я разделяю позицию, что надо возвращаться к старой системе. Я всегда был за нее!» - приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

На данный момент в плей-офф от Восточной конференции вышли «Ак Барс» и «Сибирь». Ни одна из команд не потеряла шансы на попадание в первую восьмерку.