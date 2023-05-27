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КХЛ

Сегодня, 02:38

Вайсфельд: «В СКА просто не умеют терпеть. Если проиграют, то разворачиваются на 180 градусов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Сергея Толчинского в СКА. Контракт был подписан на 5 лет.

— Сергей Толчинский перешел в СКА и многие отмечали срок контракта — пять лет. Такое соглашение для КХЛ удивляет?

— Для нашей лиги это удивительно, но другой вопрос, почему длительные контракты не подписывают такие клубы, как, например, «Витязь»? Потому что не знают, что у них будет через год. Подписать дорогостоящего игрока, а потом погрязнуть в долгах? В то же время СКА — стабильная организация, где понимают, какой будет бюджет через пять лет. С точки зрения формирования команды длительный контракт — это хорошая история, — цитирует «РБ Спорт» Вайсфельда.

— Как вы относитесь к тому, что СКА по сути каждый год собирает новый состав? В прошлом сезоне были габаритные хоккеисты, сейчас — такие, как Толчинский.

— Я уже говорил, что в СКА просто не умеют терпеть. Если проиграют, то разворачиваются на 180 градусов. В клубе нужно выработать какую-то линию. Если верят в свою философию, то надо ей следовать. А с такими разворотами сложно будет выиграть.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-v-ska-prosto-ne-umeyut-terpet-nuzhno-vy-rabotat-kakuyu-to-liniyu/
Сергей Толчинский
ХК СКА
Леонид Вайсфельд
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