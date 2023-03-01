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Сегодня, 12:54

Вайсфельд прокомментировал возможное назначение в «Авангард»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
Леонид Вайсфельд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный эксперт, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал возможное назначение в «Авангард».

— Все говорят, что вы чуть ли не назначены уже генменеджером «Авангарда».

— Ключевое слово — «чуть ли».

— Когда может быть решение?

— Не знаю.

15 февраля «СЭ» сообщил, что Вайсфельд является одним из кандидатов на пост генерального менеджера «Авангарда». Ранее он занимал аналогичные должности в «Ладе», «Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».

КХЛ
ХК Авангард
Леонид Вайсфельд
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