Вайсфельд прокомментировал возможное назначение в «Авангард»

Известный эксперт, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал возможное назначение в «Авангард».

— Все говорят, что вы чуть ли не назначены уже генменеджером «Авангарда».

— Ключевое слово — «чуть ли».

— Когда может быть решение?

— Не знаю.

15 февраля «СЭ» сообщил, что Вайсфельд является одним из кандидатов на пост генерального менеджера «Авангарда». Ранее он занимал аналогичные должности в «Ладе», «Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».