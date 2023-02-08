Вайсфельд — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»: «Зачем прилагать столько усилий, чтобы потом спустить все в унитаз?»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Ак Барса» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 7 февраля.

— «Нефтехимик» здорово играл, но им помешали глупые удаления, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ». — Ребят, если вы хотите обыграть команду выше классом, надо прыгать выше головы. Вы прыгали, но нельзя же в конце все отдавать. «Ак Барс» меня тоже впечатлил. Но «Нефтехимик», честно говоря, жалко было. Зачем вы столько усилий прилагаете, чтобы потом все взять и в унитаз спустить?

«Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд, команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 61 очком в 61 матче. «Ак Барс» лидирует в конференции с 79 очками в 61 игре.