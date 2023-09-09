Вайсфельд: «У СКА много новых игроков и нужно время, чтобы команда сформировалась»

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре СКА на старте сезона КХЛ.

«Я каких-то особых закономерностей в игре СКА не увидел. Только удивился, как складывался для армейцев матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игра вообще понравилась. И СКА ее так мощно начал, что первые десять минут хозяева за соперниками не успевали. Потом то ли петербуржцы сбавили, то ли нижегородцы стали быстрее, но они по скоростям сравнялись. Мне кажется, у СКА много новых игроков и нужно время, чтобы команда сформировалась. Тренеры должны определить костяк. Еще же, как говорит Роман Ротенберг, десять человек травмированы. Так что СКА нужно время, чтобы все новички притерлись, нашли общий язык», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

После четырех игр СКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 4 очка. Лидирует — «Торпедо» (6 очков).