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Сегодня, 18:33

Вайсфельд: «У СКА много новых игроков и нужно время, чтобы команда сформировалась»

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Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре СКА на старте сезона КХЛ.

«Я каких-то особых закономерностей в игре СКА не увидел. Только удивился, как складывался для армейцев матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игра вообще понравилась. И СКА ее так мощно начал, что первые десять минут хозяева за соперниками не успевали. Потом то ли петербуржцы сбавили, то ли нижегородцы стали быстрее, но они по скоростям сравнялись. Мне кажется, у СКА много новых игроков и нужно время, чтобы команда сформировалась. Тренеры должны определить костяк. Еще же, как говорит Роман Ротенберг, десять человек травмированы. Так что СКА нужно время, чтобы все новички притерлись, нашли общий язык», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

После четырех игр СКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 4 очка. Лидирует — «Торпедо» (6 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-ne-vizhu-zakonomernostej-v-igre-ska/
КХЛ
ХК СКА
Леонид Вайсфельд
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Динамо 4 2 2 4
5 ЦСКА 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 4 3 1 7
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 3 3 0 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 3 2 1 4
7 Сибирь 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Лада 4 1 3 2
10 Амур 4 1 3 2
11 Барыс 4 0 4 2
12 Нефтехимик 3 0 3 1
Результаты / календарь
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9.09 13:00
Динамо – Сочи
 4 : 0
9.09 13:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 6
9.09 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 1
9.09 16:30
Лада – Амур
 5 : 1
9.09 17:00
Витязь – Металлург Мг
 3 : 4
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