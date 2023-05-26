Вайсфельд рассказал, как на трансферный рынок подействовало уменьшение лимита на легионеров в КХЛ

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в интервью рассказал, как на трансферный рынок подействовало уменьшение лимита на легионеров в КХЛ.

«Уменьшение лимита на легионеров подействовало на рынок? Конечно, причем ослабило клубы с небольшими финансовыми возможностями. Почему легионеров не подписывают «Ак Барс» и «Локомотив»? Потому что могут взять сильных русских игроков. А, например, «Адмирал» и «Северсталь» этого себе не могут позволить. Проблема заключается не в том, что цены повышаются на топовых игроков. Хоккеисту, который определяет игру команды, можно платить любые деньги. Проблема, что цены резко повысились на средних игроков из нижних звеньев», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.